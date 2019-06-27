Раскопки в урочище Сандармох могут признать незаконными

Министерство культуры РФ не стало понижать статус мемориального кладбища жертв политических репрессий "Сандармох" с "памятника истории" до "достопримечательного места". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на управление по охране объектов культурного наследия Карелии, которое просило о пересмотре статуса урочища Сандармох.
Как сообщила изданию начальник управления Юлия Алипова, Минкультуры сочло, что пересматривать статус нельзя без государственной историко-культурной экспертизы. Управление, по ее словам, "прорабатывает вопрос об изыскании возможности проведения" такой экспертизы.
Сохранение за Сандармохом статуса "памятника истории" имеет особое значение в рамках дискуссии о законности раскопок, которые летом 2018 года проводило Российское военно-историческое общество (РВИО). Какие-либо земляные работы в границах "памятника истории" можно проводить лишь со специальным разрешением. У РВИО такого разрешения не было, но местные власти и представители общества заявляли, что раскопки можно проводить без него, так как у урочища статус "достопримечательного места".
Массовые захоронения репрессированных в урочище Сандармох в конце 1990-х обнаружил глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев. В 2016 году Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии из-за снимков несовершеннолетней приемной дочери, но позднее оправдали. Затем историка обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Процесс по второму делу Дмитриева пока не завершен.
РВИО проводило раскопки в Сандармохе, проверяя версию о том, что в урочище захоронены не репрессированные, а пленные советские солдаты, которых расстреляли финны. Против раскопок выступали родственники репрессированных, а также хранитель Сандармоха, директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин. В частности, указывали они, речь могла идти о попытке переписать историю.
Сергей Колтырин в октябре 2018 года был обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. И Дмитриев, и Колтырин свою вину категорически отрицают. В конце мая Колтырина приговорили к девяти годам колонии.
Раскопки в урочище Сандармох могут признать незаконными
Министерство культуры РФ не стало понижать статус...
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