Ракета "Союз" вывела на орбиту российские и иностранные спутники

Космические аппараты будут использоваться для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Ракета запущена с космодрома "Восточный".
Erdvėlaivis Sojuz kyla iš Baikonuro
© AFP / Scanpix

Ракета-носитель "Союз 2.1а", стартовавшая с космодрома "Восточный" утром в четверг, 27 декабря, вывела на орбиту два спутника "Канопус-В". Кроме того, в космос доставлены пять иностранных космических аппаратов заказчиков из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии по контракту с компанией "Главкосмос". "Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме", - сообщил представитель "Роскосмоса".

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Спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" будут осуществлять для МЧС России оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Спутники "Канопус-В" имеют массу 465 кг и запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 510 км.

Нынешний запуск стал четвертым с нового космодрома "Восточный", который начал использоваться всего два года назад. Один из пусков в 2017 году завершился неудачно. Последний раз ракета стартовала с "Восточного" в феврале 2018 года.

Deutsche Welle
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