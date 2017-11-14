По словам худрука "Сатирикона", в течение года в театре прошло шесть проверок, в ходе которых не выявили серьезных нарушений. Райкин расценил эти действия надзорных органов как "официальную попытку" запугать "Сатирикон" (цитата по телеканалу "Дождь").

"Это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра "Сатирикон", - заявил он.

Более того, Райкин подчеркнул, что когда "Сатирикон" получил президентский грант, это "взбесило министра", хотя такие гранты "получают все федеральные театры". "Все, кроме нас, получили бы, если бы я не стал бороться против этого решения. А нас вычеркивало Министерство культуры. Почему? Нас, которые в этом нуждаются больше всего, в этих деньгах. Потому что тогда есть возможность что-то еще сотворить в этом пространстве бездомности, в котором мы сейчас находимся", - пояснил он.

Райкин также обвинил министра культуры в попытках остановить реконструкцию здания театра. В 2014 году градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила реконструировать "Сатирикон" и пристроить новый фасад с расширенной частью для зрителей, площадь которой будет достигать 26,3 тысячи квадратных метров.

Изначально планировалось, что строительство завершится в 2016 году, затем его перенесли на 2017-й, а потом - на конец 2018 года. По информации "Дождя", в Минкульте недовольны задержкой строительства, но официально это не подтверждают.

По мнению Райкина, к затягиванию строительства причастен Мединский. "Остановить строительство и не дать этому театру въехать в свой дом, это значит - его уничтожить. Сделать это, в общем, при его могуществе вполне не сложно сейчас. И это при том, что мы находимся в таком промежуточном состоянии", - резюмировал он.

В 2017 году "Сатирикон" получил из бюджета 250 млн рублей - столько же, сколько составили ассигнования прошлого года. Как пояснял глава общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло, в прошлом году на эти деньги была создана только одна новая постановка.

В октябре 2016 года Райкин объявил, что театр оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. По его словам, большая часть доходов уходит на аренду помещения, в котором коллектив оказался на время реконструкции собственного здания. Райкин утверждал, что поступления от Минкульта не покрывают расходов, а на спонсорскую помощь рассчитывать стало невозможно из-за сложной экономической ситуации в стране. Худрук театра побывал на приеме у министра культуры и попросил некую сумму на выпуск очередного спектакля.

Спустя несколько дней Райкин выступил на съезде Союза театральных деятелей РФ и жестко высказался по поводу цензуры и борьбы государства за нравственность. Его речь спровоцировала широкую общественную дискуссию и получила живую реакцию в Минкульте и Кремле. После этого стало известно, что Райкин и Мединский договорились решать вопросы "без привлечения СМИ". Одновременно сообщалось о переговорах по поводу бюджетной поддержки "Сатирикона".

В дальнейшем Райкин воздерживался от публичных высказываний по поводу цензуры, в отличие от Мединского. В декабре прошлого года худрук "Сатирикона" стал человеком года по версии театральных критиков. Его наградили "за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества".