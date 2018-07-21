По факту опубликованной информации Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что произошло.

Что показано на видео?

10-минутная запись с портативного видеорегистратора (по закону его обязаны носить все сотрудники ФСИН) оказалась в распоряжении фонда "Общественный вердикт". Его опубликовала "Новая газета".

По данным издания, на видео показаны события, происходившие 29 июня 2017 года в исправительной колонии номер 1 в Ярославской области.

Видео снято в просторной комнате с зелеными стенами. На сдвинутых партах в центре комнаты лицом вниз лежит человек, его руки скованы за спиной наручниками. По данным "Новой газеты", это заключенный ИК-1 Евгений Макаров.

Помимо него в комнате также находятся более десяти других людей. Большинство из них в камуфляжной форме, есть также те, кто в штатском.

Двое из них держат руки Макарова над его спиной, другие поочередно подвергают его пыткам: бьют заключенного дубинками по пяткам, обливают водой из ведра, ставят его на колени и бьют по лицу, а затем снимают с него штаны и снова кладут лицом вниз. Макаров во время избиений кричит.

Сам Макаров называл комнату, в которой его избивали, "классом воспитательных работ", говорится в его объяснении произошедшего, которое опубликовала газета. Он также называет имена некоторых сотрудников колонии, которые, по его словам, причастны к избиению.

Реакции на видео

Следственный комитет России, изучив содержание ролика, возбудил дело о превышении должностных полномочий. Как уточнили в региональном управлении ведомства, дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Служебную проверку по факту публикации видео также начало проводить управление ФСИН по Ярославской области. "По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности", - заявили в управлении.

Совет по правам человека при президенте обратился в связи с информацией о пытках в ярославской колонии в СКР и Генпрокуратуру с просьбой провести тщательную проверку этой информации.

Доследственная проверка по заявлению о применении пыток в колонии, проведенная более года назад, закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, отмечается в сообщении СПЧ.

"Таким образом, речь идет не только о причинении сотрудниками ФСИН России тяжких телесных повреждений, но и о даче ими ложных показаний", - заявили в пресс-службе совета.

На видео также отреагировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она связалась с руководителем ярославского управления ФСИН, и тот пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных, если информация "Новой газета" подтвердится, рассказали Интефаксу в пресс-службе Москальковой.

Почему дело не возбудили раньше?

Последствия пыток Макарова зафиксировала юрист "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Она приехала в колонию после того, как узнала, что после пыток заключенный не может встать на ноги и ходит под себя кровью, рассказывала она изданию.

В связи со случившимся Бирюкова обратилась во ФСИН, Следственный комитет, прокуратуру, а также в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). ЕСПЧ запросил у России информацию о том, что произошло с Макаровым, однако российская сторона ответила, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

СКР уже проводил проверку по факту информации о пытках Макарова, однако возбуждать уголовное дело отказался, посчитав, что Макаров нарушил внутренний устав ИК-1 и сотрудники колонии действовали законно.

"В 12 часов 50 минут [сотрудники колонии] ... подошли к камере ШИЗО номер 6 и потребовали от осужденного Макарова Е.А. выйти из камеры. Осужденный Макаров Е.А. ответил категорическим отказом, тем самым нарушил пункт 16 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений", - говорится в постановлении следствия об отказе в возбуждении уголовного дела.

В нем также говорится, что в ходе внутренней проверки ФСИН двое из сотрудников колонии прошли также проверку на полиграфе, и информация об избиении Макарова "не нашла своего подтверждения".