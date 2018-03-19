1. Путин победил и будет президентом следующие шесть лет

По итогам обработки 99,51% бюллетеней действующий президент набирает 76,65% голосов избирателей.

Это его личный рекорд. До этого самым высоким его результатом были 71,31% на выборах в 2004 году.

В следующий раз, в 2024 году, Путин, вероятно, уже не сможет избираться в президенты - сейчас в Конституции есть ограничение на два срока подряд. Для Путина новый срок станет четвертым, но это конституционное положение в последние годы трактуется таким образом, что с перерывом пост президента можно занимать более двух раз.

На вопрос, пойдет ли он на выборы в 2030 году, Путин ответил шуткой: "Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, - это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе. К весне 2030 года Путину будет 77 лет.

2. Россия голосовала организованно и почему-то утром

Что действительно отличало это голосование от предыдущих - так это резкий рост числа проголосовавших до 10 утра. Почти во всех регионах люди неожиданно решили выразить свое отношение к кандидатам как можно раньше: все утро интернет пестрил фотографиями гигантских очередей с участков.

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц сказал Би-би-си, что "бюджетники" были специально приглашены на участки к определенному времени, чтобы "создать информационно благоприятный фон, чтобы продемонстрировать набитые битком избирательные участки".

Активисты движения также отмечали, что некоторых граждан заставляли "отмечаться" о посещении УИКов. На участке в Кемеровской области, например, всем проголосовавшим выдавали удостоверение. Молодежь выкладывала селфи с участков, а избиратели заходили в кабинку с бюллетенем.

Региональные СМИ рассказывали о случаях массового "подвоза" граждан на участки. В частности, в Екатеринбурге на один из УИКов к началу работы участков дважды привезли бойцов ОМОНа. Глава омского избиркома рассказал, что студентов в городе заставляли идти на выборы, но, по его словам, это произошло "из добрых побуждений".

Принуждение к участию в голосовании незаконно. Однако глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что ничего криминального в такой мобилизации не видит. "Это легальный механизм, который мы предложили. Подвоз — это когда кто-то от кандидатов или от партий, все остальное - это администрация выделяет транспорт специально, чтобы людям облегчить дорогу до участка», - сказала Памфилова.

Такой организованный поход на участки неудивителен: в течение последних месяцев поступали массовые сообщения о том, что госструктуры, больницы, школы, госкомпании и даже частные предприятия настойчиво рекомендуют своим сотрудникам идти на выборы.

3. Оппозиция перессорилась из-за участия в выборах

Какого-то "единого кандидата от оппозиции" на выборах не было. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил об участии в кампании больше года назад, но не был зарегистрирован кандидатом из-за непогашенной судимости.

Роль "кандидата против всех" неожиданно для многих взяла на себя телеведущая Ксения Собчак. Либеральные политические силы сильной поддержки ей не оказали: Навальный обвинил ее в работе на Кремль (считалось, что Собчак специальный согласованный Кремлем кандидат, чтобы привлечь голоса протестного электората), партия "Яблоко" в очередной раз выдвинула Григория Явлинского.

Стратегии оппозиционеров окончательно разошлись, когда Навальный объявил кампанию по бойкоту выборов. Пока Собчак и Явлинский пытались мобилизовать сторонников, волонтеры главы Фонда борьбы с коррупцией по всей России призывали всех не ходить на избирательные участки.

Квинтэссенцией раскола стали внезапные дебаты в день выборов, которые Навальный и Собчак устроили на YouTube. Ведущая пригласила оппозиционера на переговоры с новой партией, которую она и Дмитрий Гудков будут строить на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева.

Навальный предложение встретил однозначным отказом, заявив, что с Собчак он по разные стороны баррикад, и попутно обвинив ее в том, что она пошла на выборы за большое вознаграждение (Собчак заявила, что это неправда).

Кандидатам, которых хоть как-то можно отнести к сторонникам либерального курса - помимо Собчак и Явлинского это бизнес-омбудсмен Борис Титов, - на троих удалось привлечь немногим больше 3% от всех избирателей.

4. Нарушения были, но не такие массовые, как шесть лет назад

Прошлые выборы в России - как президента, так и думские - ассоциировались с массовыми нарушениями в ходе голосования. Наблюдатели фиксировали масштабные "карусели" и вбросы. Однако эти на этих выборах количество нарушений резко снизилось.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "серьезных нарушений установлено не было", а есть "жалобы на небольшие нарушения". При этом движение "Голос" рассказало, что внесло в "карту нарушений" более 1500 сообщений о возможных нарушениях в ходе выборов.

В полиции отчитались о более 600 жалобах на нарушения и рассказали, что возбудили 13 уголовных дел с начала избирательной кампании.

"Что касается таких прямых фальсификаций, то кажется, что их стало меньше [чем на предыдущих выборах], хотя нарушения так или иначе по стране присутствуют. Однако я бы осторожно относился к оценке того, все ли нарушения мы сейчас знаем, - я думаю, мы сейчас знаем не всю информацию", - рассказал сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц, пояснив, что полную картину нарушений на этих выборах можно будет наблюдать только через несколько дней.

Однако традиционные для выборов вбросы бюллетеней также были замечены. В Махачкале независимые наблюдатели сообщили, что неизвестные люди вбросили бюллетени в урну и избили нескольких наблюдателей. На участке в Люберцах результаты голосования были отменены из-за вброса, который попал на видеокамеры.

Также на некоторых участках урны для голосования были размещены в "слепых зонах" и не попадали на камеры трансляции. Некоторые наблюдатели заявляли о том, что их работе препятствовали или не пускали на участки.

5. Кампания по дискредитации Грудинина оказалась неуспешной

Ни один кандидат на этих выборах не удостоился такого внимания федеральных телеканалов, как выдвинувшийся от КПРФ Павел Грудинин. Ежедневно телевидение и провластные СМИ рассказывали о его швейцарских счетах, о тайном браке и об обманутых пайщиках "Совхоза имени Ленина".

ЦИК даже распорядился повесить дополнение к информации о кандидатах на участках. На информационных плакатах 18 марта и правда была приклеена приписка о счетах Грудинина. Член ЦК КПРФ Валерий Рашкин сказал Би-би-си, что по размаху борьбы Кремля с кандидатом о КПРФ эти выборы можно сравнить с президентской кампаний 1996 года.

Однако все это не сказалось на результатах кандидата, о котором многие впервые узнали в конце декабря 2017 года. Накануне выборов ему прочили 7% голосов. А по итогам обработки 99,51% бюллетеней он получил 11,81% голосов. Кроме него и Путина больше 10% ни один кандидат не набрал.

За Грудинина неожиданно голосовали и те, кто раньше голосовал за "Единую Россию" и Путина, и те, кто поддерживал раньше кандидатов от либерального фланга.

Официально Грудинин еще не объявил, чем он займется дальше. По одной из версий, он собирается выдвигаться на предстоящих в 2018 году выборах губернатора Подмосковья. Однако сам он в ответ на вопрос журналистов сказал, что этот вопрос преждевременный.