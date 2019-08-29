Корреспонденты приехали на МАКС на следующий день после визита в Жуковский Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. На том же месте, между китайским павильоном и стендом Роскосмоса, тележки с мороженым не оказалось. Более того, выяснилось, что подобных лотков на МАКСе вообще нет, продавцы мороженого одеты в другую форму, а купленные Путиным вологодский пломбир и "Коровка из Кореновки" больше нигде не продаются.

Опрос торговцев ничего не дал: все как один заявили, что не знают девушку, продавшую Путину мороженое. "Самих президентов сопровождало по меньшей мере человек 50-70 охраны из ФСО. И вдруг в этой "святая святых" безопасности появляется лоток с мороженым. А потом бесследно исчезает", - пишет газета, не сомневаясь в том, что Путину не позволили бы есть непроверенные продукты "с улицы".

Покупка мороженого на МАКСе стала своего рода традицией для президента РФ. На этот раз от внимания СМИ не ускользнуло, что мороженое ему продавала та же девушка, что и в 2017 году. В соцетях посыпались предположения, что продавщица на самом деле - агент ФСО. На видео заметно, что девушка ничуть не робеет перед высокими гостями, уверенно отвечает на вопросы об ассортименте и с легкостью находит сдачу с пятитысячной купюры, которой рассчитался Путин за угощение.