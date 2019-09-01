На экран было выведено статичное изображение женщины со светлыми волосами с телефоном в руке. Такменев объяснил отсутствие видео проблемами со связью. В анонсе программы для жителей Европейской части России говорится, что собеседница самолично придет в студию.

Утверждается, что девушку зовут Екатерина Сафронова. Она рассказала, что ее компания третий год занимается организацией торговли и питания на МАКСе. "Вот так совпало", - объяснила она вторую встречу с Путиным. Названия компании девушка не сообщила, но призналась, что является "не обычной продавщицей", а менеджером по организации торговли. Почему же она при этом торговала мороженым, Сафронова не пояснила.

Отвечая на вопрос, не воспользовалась ли она ситуацией, чтобы попросить что-нибудь у Путина, девушка сказала, что волновалась и стеснялась при встрече с президентом, к тому, же "не в ее характере" просить: "Привыкла добиваться всего сама". В то же время ей хватило смелости, чтобы посоветовать президенту Турции Реджепу Эрдогану, не получившему ложечку, "так кусать" мороженое. Сафронова объяснила, что в ассортименте было только фасовочное мороженое, и ложка к нему не прилагалась.

После того, как журналисты заметили, что Путин покупал на МАКСе мороженое у той же блондинки, что и в 2017 году, в соцсетях на первый план сразу же вышла версия о том, что мороженщица на самом деле является сотрудницей спецслужб. Корреспонденты "МК" на следующий день после знаменательного репортажа о мороженом отправились в Жуковский искать девушку, но не нашли ни ее, ни похожие лотки с мороженым, ни даже такие же марки лакомства, которые выбрал Путин.