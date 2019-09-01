На экран было выведено статичное изображение женщины со светлыми волосами с телефоном в руке. Такменев объяснил отсутствие видео проблемами со связью. В анонсе программы для жителей Европейской части России говорится, что собеседница самолично придет в студию.
Утверждается, что девушку зовут Екатерина Сафронова. Она рассказала, что ее компания третий год занимается организацией торговли и питания на МАКСе. "Вот так совпало", - объяснила она вторую встречу с Путиным. Названия компании девушка не сообщила, но призналась, что является "не обычной продавщицей", а менеджером по организации торговли. Почему же она при этом торговала мороженым, Сафронова не пояснила.
Отвечая на вопрос, не воспользовалась ли она ситуацией, чтобы попросить что-нибудь у Путина, девушка сказала, что волновалась и стеснялась при встрече с президентом, к тому, же "не в ее характере" просить: "Привыкла добиваться всего сама". В то же время ей хватило смелости, чтобы посоветовать президенту Турции Реджепу Эрдогану, не получившему ложечку, "так кусать" мороженое. Сафронова объяснила, что в ассортименте было только фасовочное мороженое, и ложка к нему не прилагалась.
После того, как журналисты заметили, что Путин покупал на МАКСе мороженое у той же блондинки, что и в 2017 году, в соцсетях на первый план сразу же вышла версия о том, что мороженщица на самом деле является сотрудницей спецслужб. Корреспонденты "МК" на следующий день после знаменательного репортажа о мороженом отправились в Жуковский искать девушку, но не нашли ни ее, ни похожие лотки с мороженым, ни даже такие же марки лакомства, которые выбрал Путин.
"Путинская мороженщица" призналась, что она "не простая продавщица" (3)
Девушка, прославившаяся после того, как президент РФ...
Члены ОНК Москвы не нашли украинского режиссера Олега Сенцова ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово" (10)
Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в...
В Москве акция против политических репрессий пока проходит без репрессий (37)
В Москве идет несогласованная властями акция против...
К разгону акций в Москве планируют привлечь казаков и ветеранов Донбасса (44)
Российские власти планируют привлечь представителей...
Тайна взрыва в Нёноксе: 7 человек погибли не из-за неудачи с ракетой "Буревестник" (17)
Пять специалистов Росатома и двое российских военных...
TOP новостей
Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (62)
Во время встречи с президентом Украины Владимиром...
К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа (2)
Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...
Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний
Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр...
Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (19)
В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...
Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (6)
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...