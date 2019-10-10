1. Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре. Убери что-нибудь одно — и на следующий день мы живем в другой стране.
2. За имперскую паранойю придется платить каждому из нас. Задайте каждый себе вопрос: что вы лично выигрываете от аннексии Крыма? И увидите. Ничего. Сплошные проблемы. И последнее. Нам нужен вечный враг рядом? Я имею ввиду Украину и ее замечательный и близкий нам народ.
3. Гуманизация России может стать хорошей национальной идеей, значительно лучшей национальной идеей, чем восстановление нашего былого ракетного величия.
4. Американская программа по доставке на Марс и эксплуатации марсохода нового поколения Curiosity обошлась в три с половиной раза дешевле, чем стоимость строительства дороги Адлер - Красная Поляна.
5. Коммунисты в России очень специфичны. Вместо защиты интересов простого народа они защищают монополии, грудью встают на поддержку "Газпрома" и железных дорог, потому что считают их основой государства. После захвата террористами театрального центра на Дубровке в Москве именно коммунисты выступили против создания специальной парламентской комиссии по расследованию.
Его вспоминают многие:
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Если бы не выстрелы в спину на мосту рядом с Кремлём, то Борису Немцову сегодня исполнилось бы 60 лет. Его убийство до сих пор не раскрыто. Известны исполнители, но ни организаторы, на заказчики убийства не понесли наказания. Однако, я не сомневаюсь - настанет тот день, когда все они будут преданы справедливому суду.
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