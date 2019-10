View this post on Instagram

Если бы не выстрелы в спину на мосту рядом с Кремлём, то Борису Немцову сегодня исполнилось бы 60 лет. Его убийство до сих пор не раскрыто. Известны исполнители, но ни организаторы, на заказчики убийства не понесли наказания. Однако, я не сомневаюсь - настанет тот день, когда все они будут преданы справедливому суду.

