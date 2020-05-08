"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать", — сказал президент.
Накануне президенты Эстонии, Литвы и Латвиии в своем выступлении к 75-летию окончания Второй мировой войны обвинили СССР в сговоре с Германией, а Советский союз в итоге оккупировал и аннексировал территории их стран.
"Кто на кого напал 22 июня сорок перового года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!" — в фильме задался вопросом Путин.
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