"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", — сказал президент.
Он отметил, что украинские политические элиты прошлого во главу угла их деятельности ставили "личную выгоду" и "сохранение своих капиталов, хранящихся где-то за рубежом". Именно поэтому, считает Путин, у них такая любовь к Западу". Новое руководство Украины, надеется российский лидер, "лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины".
"Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны", — сказал Путин. Он выразил надежду, что новое руководство Украины "не будет прикрываться русофобскими идеями" с целью уклониться от решения внутренних украинских проблем.
На прошлой неделе Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, назвал его хорошим актером. Однако, отметил Путин, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества — опыт, знания <…> и, самое главное, — [нужно] иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия [принимаемых президентом] решений". Тогда же Путин сообщил, что Зеленский еще не успел проявить необходимых политику качеств.
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