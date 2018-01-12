По словам Путина, власти Украины неоднократно поднимали вопрос о возврате боевой техники из Крыма, отмечает "Интерфакс".
"Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику", — сказал Путин на встрече с главными редакторами СМИ.
Украинская техника, подчеркнул Путин, находится в плачевном состоянии: "Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была",
По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов. Путин заявил, что российская сторона готова помочь украинским военным транспортировать корабли в Одессу.
Кроме того, нынешнюю ситуацию в отношениях между странами Путин ненормальной и выразил уверенность в нормализации отношений.
Президент также назвал «абсолютно ненормальной» ситуацией, когда "вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими, странами и между фактически частями одного и того же народа" отношения настолько испортились, хотя продолжающийся рост торгового оборота показывает, что у сторон есть "фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом". Он рассчитывает, что межгосударственные отношения начнут нормализовываться, «после решения вопросов о Донбассе, а рано или поздно это произойдет».
Решение будут принимать власти Украины
Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко в свою очередь заявил, что решение по предложению президента России о возврате украинской военной техники из Крыма будет принимать руководство Украины.
Воронченко отметил, что в Крыму было восемь боевых кораблей, из них не на ходу был лишь один — БДК "Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте. Он напомнил, что Киев обратился в международные суды относительно техники и кораблей, которые остались в Крыму.
"Жест доброй воли"
Предложение Путина вернуть Украине остающуюся в Крыму украинскую военную технику — это еще один "жест доброй воли", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Дождь".
Он утверждает, что предложение сделано в попытке сдвинуть с мертвой точки урегулирование украинского кризиса.
"Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность в выводе российско-украинских отношений из пике, в который они вошли, из того враждебного и плачевного состояния, в котором они находятся", — сказал Песков.
На встрече с главными редакторами печатных СМИ 11 января российский лидер заявил, что Россия заинтересована в реализации Минских соглашений. Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, он предложил Киеву продолжить передачу украинской военной техники на Украину, объяснил Песков. Он напомнил, что до начала боевых действий в Донбассе часть техники с Крыма уже вернули Украине, затем процесс прекратился.
Путин 11 января заявил, что в 2014 году Россия передала Украине несколько эшелонов военного имущества из Крыма, и выразил готовность продолжить процесс. «Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов», — сказал президент. Корабли он предложил забрать украинским военным и предложил помощь в их транспортировке в Одессу. Оставшийся боезапас перевозить было бы опасно, поэтому Путин пригласил украинских спеиалистов принять участие в его утилизации.
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