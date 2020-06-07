Он попросил исходить из реалий сегодняшнего дня и из перспективы развития ситуации по позитивному сценарию. Президент отметил, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики. Корректировки будут вноситься и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект "Культура".

Путин также заверил, что у РФ хватит средств на продвижение русской культуры и русского языка, несмотря на падение цен на нефть, "тем более что эти цены уже повышаются". Президент также ожидает, что Роспотребнадзор как можно быстрее подготовит рекомендации для открытия театров, и они смогут принять зрителей уже в новом сезоне.

Попова в ответ назвала возобновление работы учреждений культуры "приоритетной задачей". Она сообщила, что проект рекомендаций по организации работы театров находится в стадии проработки и будет издан в ближайшее время.

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой пояснил по итогам встречи, что она должна способствовать увеличению поддержки культурных учреждений при их выводе из карантина.