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Президент РФ Владимир Путин на субботней встрече с деятелями искусства выступил за "спокойный и осознанный" выход из режима ограничений в стране, но заявил, что делать это нужно "как можно быстрее", цитирует ТАСС. Обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, Путин призвал обойтись без "излишней забюрокраченности" при подготовке рекомендаций по выходу учреждений культуры из ограничений.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Stopkadras

Он попросил исходить из реалий сегодняшнего дня и из перспективы развития ситуации по позитивному сценарию. Президент отметил, что работа учреждений культуры должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики. Корректировки будут вноситься и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект "Культура".

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Путин также заверил, что у РФ хватит средств на продвижение русской культуры и русского языка, несмотря на падение цен на нефть, "тем более что эти цены уже повышаются". Президент также ожидает, что Роспотребнадзор как можно быстрее подготовит рекомендации для открытия театров, и они смогут принять зрителей уже в новом сезоне.

Попова в ответ назвала возобновление работы учреждений культуры "приоритетной задачей". Она сообщила, что проект рекомендаций по организации работы театров находится в стадии проработки и будет издан в ближайшее время.

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой пояснил по итогам встречи, что она должна способствовать увеличению поддержки культурных учреждений при их выводе из карантина.

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