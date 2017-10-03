Как сообщает пресс-служба МИДа Латвии, Путин выразил готовность РФ развивать добрососедские отношения с Латвией, основываясь на интересах обеих сторон.
В беседе с Путиным Риектиньш подтвердил открытость Латвии двустороннему диалогу.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин принял верительные грамоты у послов 20 государств. Церемония, символизирующая официальное начало работы главы дипломатического представительства в Российской Федерации, состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Готовы выстраивать взаимодействие с Латвийской Республикой в духе добрососедства с учетом интересов друг друга. И конечно, Вы, господин посол, знаете наше отношение к положению проживающих в Латвии сограждан, соотечественников. Надеюсь, это тоже будет предметом нашего диалога", — отметил в своей речи Путин.
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