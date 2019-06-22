Указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" опубликован 21 июня на сайте президента России.
Согласно документу с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии.
Туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендовано отказаться от продажи туров и оказания туруслуг, связанных с поездками в Грузию.
Российскому правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.
Когда именно отменят ограничение – в указе не говорится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже прокомментировал указ.
"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", – сказал Песков.
21 июня депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Депутаты от оппозиционных партий блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны.
В результате перед зданием парламента собрался стихийный митинг, который поздно ночью жестоко разогнала полиция. За разные правонарушения были задержаны 305 участников митинга. 240 человек пострадали, из них 80 полицейских. Двое потеряли глаза – в них попали резиновые пули, которыми стреляла полиция. Около 100 человек до сих пор остаются в больницах.
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