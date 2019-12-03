Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, обязывающий продавцов техники перед продажей предварительно устанавливать на нее российское программное обеспечение. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. Какие именно программы следует устанавливать на технику, пока не ясно: список будет позднее утвержден правительством.
Ранее Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят в том числе Apple, Dell, IBM, HP, Google, Samsung, Intel, "М-Видео", направила Путину письмо с просьбой отклонить закон. В Кремле к пожеланию бизнеса не прислушались.
В письме РАТЭК указано, что закон негативно отразится на отрасли в целом, приведет к монополизации сферы разработки российского программного обеспечения, противоречит принципам Всемирной торговой организации. Представители отрасли обращают внимание на то, что закон был принят стремительно, без консультаций с теми, кто должен его выполнять.
Госдума приняла закон 21 ноября, а уже 25 ноября его утвердил Совет Федерации. Новая норма обязывает продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать российский софт на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры. За отказ от предустановки российского софта продавцам грозит штраф: для индивидуальных предпринимателей он составит от 100 тысяч (ок. 1 400 евро) до 500 тысяч рублей (ок. 7 000 евро), для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей (ок. 14 000 евро).
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