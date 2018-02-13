В частности, президент отменил совещание в Кремле по гражданской микроэлектронике, которое должно было пройти во вторник, 13 февраля.

14 февраля Путин должен был присутствовать на форуме "Наставник", который проводит Агентство стратегических инициатив. Глава государства публично обещал приехать на форум еще в начале февраля.

Однако 13 февраля утром пришла информация об отмене мероприятия, сообщили телеканалу собеседники, знакомые с графиком президента.

Источники "Дождя" предложили ряд версий произошедших отмен - от болезни главы государства до усложнившейся ситуации в Сирии. В частности, они отмечают, что на встрече с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Москве Путин говорил хрипло и извинился за то, что потерял голос. "Простудился, но продолжает работать", - прокомментировал позже Песков.

На встрече с финалистами конкурса "Лидеры России" президент тоже вел себя странно. Было видно, что он нездоров, считает собеседник "Дождя", участвовавший в мероприятии.

Ранее президент отменил поездку в Сочи. Тогда в Кремле объяснили это произошедшей катастрофой самолета Ан-148 в Подмосковье. Президент решил остаться в Москве, чтобы при необходимости лично координировать расследование и работу правительственной комиссии, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль признал: Путин болен, но "все нормально"

Комментируя новые сообщения СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что некоторые СМИ уже начали "упражняться" с домыслами о здоровье главы государства.

При этом он признал, что Путин приболел. "Президент простудился, никаких серьезных заболеваний [у него] нет, все нормально. Он продолжает работать. График продолжается, но с учетом вот такой простуды, голос президента - сами слышали. Ну, зима, сами понимаете", - приводит слова Пескова ТАСС.

Песков также пояснил, что запланированное ранее на 13 февраля совещание по микроэлектронике отложили на более поздний срок. Это было сделано, "потому что материал не был готов к обсуждению в присутствии главы государства", пояснил пресс-секретарь.

Что касается форума "Наставник", то представитель Кремля подтвердил отмену визита Путина на это мероприятие, однако заверил, что президент все равно встретится с его участниками, передает РИА "Новости". "Они приедут к нему. Или Кремль, или Ново-Огарево", - пояснил пресс-секретарь президента.

Это не первая простуда Путина, о которой сообщали СМИ. В 2013 году он сам рассказал, что в поездке по регионам в конце августа немного простыл из-за чрезмерно активной работы кондиционеров.

Отметим, что нынешнее недомогание случилось с главой государства в довольно неподходящий момент - разгар предвыборной кампании. Собеседник "Дождя", близкий к Кремлю, отметил, что в этот период властям тема болезни лидера невыгодна.