Путин отметил, что трудовые мигранты "часто стремятся обойти существующие сложности в оформлении миграционных статусов уходом "в тень"", а люди, способные стать "полноправными членами российского общества, сталкиваются с неоправданными сложностями" при получении гражданства. По мнению президента, точечные изменения и ужесточение юридической ответственности в данном случае не помогут.

Миграционная реформа призвана создать "благоприятные условия для переселения" в РФ и получения гражданства для русскоязычных лиц, "близких нам по ментальности и культуре", сформировать понятные миграционные правила и повысить уровень обеспечения безопасности. В документе Кремля этого не говорится, но приток мигрантов России необходим еще и из-за рекордной убыли населения.

Концепция государственной миграционной политики предлагает установить три вида приема в гражданство РФ: общий, упрощенный и особый. Первый по умолчанию применяется ко всем иностранцам, которые не претендуют на упрощенный или особый режим. Они должны знать русский язык, прожить определенное время в России, соблюдать российские законы. Претендентов будет оценивать комиссия. Решение принимают МВД и его территориальные органы.

Упрощенный порядок предоставления гражданства предусмотрен для жителей стран, "близких нам в социокультурном отношении" (не уточняется, каких именно), а также при наличии "позитивных социальных связей" в России или уязвимого положения. Как и в случае с общим порядком, у претендента на упрощенное получение гражданства не должно быть "социально-конфликтных ситуаций" во время определенного периода проживания в РФ.

Предоставление гражданства по упрощенному порядку только по "экономическим" критериям (квалификация, инвестиции и т.п.) не предусматривается. Такие лица смогут длительно находиться на территории РФ по миграционному статусу "долгосрочное пребывание" или "постоянное проживание". На получение гражданства в особом порядке смогут рассчитывать "особо ценные" для РФ иностранцы, говорится в документе Кремля. При этом описание приводится довольно расплывчатое: "Особый порядок будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения". Принимать его будет лично президент РФ.

Основным миграционным статусом, согласно концепции, станет вид на жительство. Для его получения необходимы регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ и соблюдение ее законодательства, отсутствие опасных заболеваний "и, как правило, знание русского языка". Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус исключат, поскольку он "в существующем виде фактически себя изжил".

Также вводится унифицированный режим долгосрочного пребывания. Обязательными условиями для получения права на длительное пребывание в России будут сдача биометрических данных для государственной информационной системы, отсутствие опасных заболеваний и получение единого документа с электронным носителем информации.

Также планируется ввести новый особый миграционный статус - "контролируемое пребывание". Он предусматривает регулярную личную явку, ограничение перемещений, применение дополнительных средств контроля и т.п.

Иностранных работников предлагается поделить на три категории: работающие по найму граждане из стран Евразийского экономического союза (будут платить такой же налог на доходы, как и россияне), работающие по найму граждане из стран с безвизовым порядком въезда в Россию и самозанятые иностранные граждане.

Также Путин предложил ввести институт "соглашения о лояльности": иностранные граждане для въезда в Россию официально принимают на себя обязательства, нарушение которых грозит выдворением. В числе этих обязательств - неучастие в политической деятельности и в деятельности запрещенных организаций.

Кроме того, поручается разработать положения, позволяющие гражданам, которые нарушили миграционное законодательство, но не представляют серьезной опасности для России, оформить легальный статус без привлечения к ответственности. Для обработки информации об иностранцах и миграционных потоках будет создана единая информационная платформа. Доклад должен быть подготовлен к 1 марта 2021 года, ответственным назначен глава администрации президента Антон Вайно.

По данным МВД России, на которые ссылается РБК, в 2019 году российское гражданство получили почти 498 тысяч человек, годом ранее - 269,3 тысячи человек. Разрешение на временное проживание получили 244,6 тысячи человек (в 2018-м - 271,4 тысячи).

В прошлом году Путин упростил порядок получения российского паспорта для отдельных категорий иностранцев, в том числе для граждан Украины, а также для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Упрощенный порядок также распространяется на граждан Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена, родившихся на территории СССР и имевших советское гражданство, и их ближайших родственников.