Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России состоялся на Манежной площади в Москве и собрал несколько тысяч человек.

Для выступлений оборудовали большую сцену, на площади были установлены видеоэкраны. А на фронтоне Музея Победы на Поклонной горе были развернуты световые инсталляции, посвященные годовщине присоединения Крыма.

Путин поблагодарил сторонников за поддержку. "Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат", — заявил он. По словам президента, для достижения успеха страна должна взяться за масштабную работу.

Путин отметил, что его сторонники и он сам — одна команда. Кроме того, с учетом масштабных задач России важно привлечь в эту команду тех, кто голосовал за другие политические силы. "Мы будет работать так же напряженно, ответственно и результативно", — добавил он.

"Очень важно сохранить единство, дорогие мои. Мы обречены на успех. Да? Спасибо! Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России", — сказал он. Путин поклонился и уже собирался уйти, но вернулся и начал скандировать "Россия!", прежде чем покинул сцену окончательно.

Затем презилент России выступил с краткой речью в своем штабе. "Я на площади сказал и хотел бы повторить сейчас: вижу в этом оценку результатов нашей работы в непростые последние годы, доверие и надежду. "Нужен прорыв, рывок".

"Для меня очень важно, чтобы мы продолжали совместную работу", — говорит Путин. Главное тут не структура — главное решать задачи страны. Он отметил, что политические силы должны руководствоваться не клановыми, а общенациональными интересами.

На брифинге для журналистов Путину задали вопрос, какая у него главная эмоция. Он ответил, что это "благодарность за надежду" избирателей.

По его мнению, то, что избирателей не пустили на выборы на Украине — "безобразие". При этом Путин заметил, что на ответные ограничения Россия не пойдет: "Сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".

Владимира Путина спросили, как отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери повлияет на дальнейшие отношения с Европой. "Я узнал об этой трагедии из СМИ. Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств", — ответил он. По его словам, проводить подобную операцию в преддверии президентских выборов и чемпионата мира — "немыслимо".

На вопрос, когда ждать изменений в правительстве, Путин ответил, что изменения должны осуществляться президентом после инагурации. Президент заметил, что о реформах еще не думал, о правительстве уже думает, но не раскрыл подробностей. Конституционные реформы политик, по собственным словам, не планирует. На вопрос "Увидим ли мы нового Владимира Путина?", тот ответил туманно: "Все течет, все изменяется".

14 марта президент России Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в Севастополе. "Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России", — заявил он.

18 марта на полуострове прошли первые в истории выборы президента России.

Tens of thousands now on Manezhnaya attending victory concert, near the Kremlin. #Russia #Moscow pic.twitter.com/vdWwEclZgO— Mariya Petkova (@mkpetkova) March 18, 2018