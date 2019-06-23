Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
© Reuters

Глава государства отметил, что прямой разговор между американскими и российскими властями необходим. ”У них свое представление о том, как решаются те или другие вопросы, у нас есть свои. Но без диалога найти консенсус невозможно”, — добавил Путин.

По его мнению, президент США Дональд Трамп принимает решения сам, однако ему мешает сложившаяся в стране система. Тем не менее многое зависит от политической воли главы Белого дома, подчеркнул Путин.

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Ранее, 13 июня, российский лидер заявил о деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Он напомнил, что последние годы Соединенные Штаты приняли несколько десятков решений, связанных с санкциями против России.

При этом в мае на встрече с американским госсекретарем Майком Помпео Путин выразил надежду на восстановление диалога двух стран. Президент уточнил, что Трамп также готов к возобновлению нормальных отношений.

Lenta.ru
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