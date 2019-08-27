Также он призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики. "Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", - сказал Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях - 2%. Он призвал участников совещания обсудить необходимые меры для интенсификации роста экономики.

На совещании присутствовали руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

В середине лета Росстат сообщил, что за январь-март 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) выросла в годовом измерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек. Показатель вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года. Росстат связал это с "опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен". "В частности величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен - на 5,2%", - заявило ведомство.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее спрогнозировал, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, а количество бедных в 2019 году снизится с 12,9% до 10,5% от населения. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в реальности этого прогноза.

Даже официальная статистика свидетельствует о том, что доходы россиян не просто медленно растут, а неуклонно падают последние шесть лет, с момента присоединения Крыма и введения против РФ санкций за агрессию на Украине в 2014 году.

В первом полугодии 2019 года реальные доходы россиян снизились на 1,3%, выяснили эксперты Счетной палаты.

Несмотря на бодрые заявления правительства о борьбе с бедностью, три четверти россиян не могут свести концы с концами и все время живут с прорехой в семейном бюджете. Проблема еще и в том, что реальные зарплаты зачастую меньше отчетов статистики, к тому же величина прожиточного минимума в РФ включает в себя только расходы на еду и одежду, а остальные расходы, в том числе на поддержание здоровья, на самообразование, на повышение культурного уровня и т.д. остаются "за бортом".

По результатам исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", 75% опрошенных граждан не хватает денег до следующей зарплаты: 38,4% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, 6,8% россиян - 6-8 тысяч рублей, 8,4% - 5 тысяч рублей, еще 10,2% необходимо 3-4 тысячи рублей, а 11,4% - не более 1-2 тысяч рублей, 6,1% граждан не хватает до получения следующей зарплаты лишь нескольких сотен рублей.

Из исследования Росстата следует, что почти половине российских семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду, но не на товары длительного потребления, включая смартфон, холодильник, стиральную машину и мебель.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, - среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%). Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов исследования за октябрь-декабрь 2018 года.

Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей - 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, - 30,4%.