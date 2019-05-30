О том, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД, сообщил утром в четверг спикер палаты Вячеслав Володин. Совет Госдумы назначил рассмотрение законопроекта на 18 июня, сказал Володин.

В Совете Федерации обещают немедленно рассмотреть закон после того, как его примет Госдума.

"Мы в Совете Федерации будем готовы рассмотреть незамедлительно после получения документов из Госдумы", — сказал Интерфаксу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Если [в Госдуме] рассмотрят 18-го, будем готовы рассмотреть 26-го", — добавил он.

Законопроект содержит всего три статьи. Первая предписывает приостановить действие ДРСМД, вторая статья говорит о том, что вопросы возобновления действия договора принимает президент; третья — о том, что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

Путин уже приостанавливал

В начале марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О планах приостановить участие в ДРСМД президент России объявил 2 февраля, на следующий день после того, как аналогичное решение приняли США.

О намерении США выйти из ДРСМД президент Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года. Причиной выхода он назвал нарушения договора российской стороной. "Они нарушают его много лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие", — заявил он.

1 февраля 2019 Трамп заявил, что Вашингтон в одностороннем порядке приостанавливает все обязательства, принятые при подписании Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году, и начинает процедуру выхода из него. Тогда Вашингтон отвел Москве шесть месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению условий договора.

Москва обвиняет в нарушении договора Вашингтон. Из мартовского указа Путина следовало, что Россия приостанавливает выполнение ДРСМД до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по договору (или до прекращения его действия).

Зачем нужен закон?

"Мне кажется, это вопрос скорее технический, чем политический, поскольку американское решение о выходе из договора предполагало отсрочку на шесть месяцев", — сказал Русской службе Би-би-си генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, отвечая на вопрос о том, почему Путин мог внести такой законопроект.

"Конечно, существовала теоретическая надежда, что за шесть месяцев может произойти что-то, что приведет к изменению американского решения, — пояснил Кортунов. — Например, могла бы состояться встреча в верхах — Путин с Трампом могли бы договориться о каком-то выходе из сложившейся ситуации. Но сейчас совершенно очевидно, что этого уже не произойдет".

"Последняя встреча с госсекретарем Помпео в Сочи еще больше укрепила российского лидера в представлении о том, что этот поезд уже ушел и остановить его невозможно", — добавил эксперт.

В середине мая госсекретарь США Майк Помпео совершил первый рабочий визит в Россию. Он встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Путиным.

"Прорыва пока, конечно, не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны", — заявил после встречи помощник президента России Юрий Ушаков.

Взаимные обвинения

Власти США утверждают, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету (9М729), дальность которой в нарушение договора существенно превышает 500 километров.

Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить эти ракеты. Срок ультиматума истек 2 февраля.

Россия настаивает на том, что ракеты 9М729 не подпадают под действие соглашения, и в ответ обвиняет в нарушении договора США.

По мнению Москвы, Штаты фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки Mk 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk.

Американцы отвергают эти обвинения, объясняя, что для запусков крылатых ракет из пусковых установок Mk 41 нужно другое программное обеспечение.

29 мая руководитель военной разведки Пентагона Роберт Эшли заявил, что помимо прочего Россия тайно проводит испытания ядерного оружия очень малой мощности в нарушение международного моратория.