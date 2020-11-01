Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение российской Госдумы (ГД) законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором в составе Совета Федерации (СФ) в случае ухода с поста главы государства. Как подтвердили в субботу, 31 октября, в пресс-службе Госдумы, поправки внесены "в целях реализации положений конституции", изменения в которую вступили в силу в июле.

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Нововведения касаются законов о формировании СФ, а также о статусах сенаторов и депутатов.

В соответствии с внесенным Путиным законопроектом президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления. Оно должно быть направлено в трехмесячный срок. Статус закрепляется за главой государства, который покинул свой пост досрочно или же "в связи с истечением срока его пребывания в должности".

Условия прекращения полномочий депутатов

Кроме того, полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены в досрочном порядке, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.

Поправки в конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным, вступили в силу 4 июля. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона страны. Они, среди прочего, предусматривают обнуление президентских сроков действующего главы государства, позволяют властям РФ не выполнять решения ряда международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. С их критикой выступали, среди прочего, российские правозащитники и Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Оппозиция и ее сторонники обвиняли на тот момент 67-летнего Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом.