Путин: вакцинация врачей и учителей от COVID-19 может начаться на следующей неделе

В ходе видеоконференции глава государства подчеркнул, что в стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с "первых двух групп риска - это врачи и учителя".

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Президента цитирует ТАСС.

Путин заверил, что понимает осторожность, с которой вице-премьер говорит о каких-либо возможных сроках. "Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - призвал глава государства. Он добавил, что на следующей неделе будет ждать очередного доклада Голиковой о подготовке к вакцинации.

Вице-премьер со своей стороны подчеркнула, что никого не будут насильно вакцинировать. "Еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - сказала она. Слова Голиковой приводит "Интерфакс".

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что вакцинация от нового коронавируса будет проходить на добровольной основе. Он напомнил, что многие приняли так же на добровольной основе участие в испытании российских вакцин.

Отвечая на вопрос, будет ли факт вакцинации от коронавируса иметь значение при организации встречи с президентом РФ, его представитель Кремля сказал, что этот вопрос будут решать специалисты.

Песков пояснил также, что российские вакцины от COVID-19 для стран зарубежья будут производиться на площадках заинтересованных стран, сообщает "Вести.ru".

Кроме того, он пояснил, что глава государства владеет всей актуальной информацией по заболеваемости в стране, а также заполняемости коек в регионах и прочих показателях.

В настоящее время в России к массовому распространению готовятся две вакцины против COVID-19 - "Спутник V" от Центра им. Гамалеи и Минобороны, и "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор". Третья вакцина от Центра им. Чумакова проходит подготовку к клиническим испытаниями 3-й фазы.

Сам президент РФ Владимир Путин не торопится прививаться от коронавируса. С конца марта он практически безвылазно находится "в бункере", проводя большинство мероприятий в режиме видеоконференции в подмосковной резиденции Ново-Огарево или в Кремле. А чиновников, приглашенных на личную встречу с главой государства, заставляют проходить тестирование на коронавирус, после чего запирают на строгий карантин. Кроме того, в Ново-Огарево и Кремле установили дезинфекционные тоннели для защиты от коронавируса, по которым прогоняют посетителей для их "очистки". Всё это позволяет главе государства не только отказываться от личного использования новейших российских вакцин, которые он активно продвигает в России и за рубежом, но и не пользоваться средствами защиты, а также свободно жать руки собеседникам на камеру.

В России за последние сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса в 85 регионах. Суточная смертность второй день подряд бьет рекорды: умерли 589 человек, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Петербурге - 82. В Москве умерли 75 человек, общее число умерших пациентов в столице превысило 9 тысяч, в Петербурге - 5,5 тысячи. В Москве подтвержден 5191 новый случай заражения, госпитализированы за сутки 1570 человек. На ИВЛ в столичных больницах находятся 425 человек.

Всего в стране выявлен 2 347 401 заболевший и 41 053 умерших. Из больниц за сутки выписано 26 882 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 830 349. По числу заражений коронавирусом РФ занимает первое место в Европе и четвертое место в мире, уступая лишь США, Индии и Бразилии.