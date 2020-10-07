По его мнению, "издевательства над символами государства задевают каждого гражданина", поэтому наказания за это являются "просто защитой интересов общества", как "в любой цивилизованной стране". Также Путин назвал оправданным наказание за распространение в интернете "фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику", а также, например, способов совершения суицида или детской порнографии. Такая информация "может нанести ущерб нашим людям".

"В интернете должны действовать такие же общечеловеческие правила и нормы, которые действуют и в обществе людей", - сказал он, отметив, что интернет позволяет распространять "какой угодно контент". При этом Путин подчеркнул, что со стороны государства контроль над информационной повесткой невозможен, поскольку появилось большое число медиаресурсов в интернете, которые являются "теми же СМИ", только на другом носителе.

Президент согласился с тем, что СМИ являются четвертой властью, так как влияют на массовое сознание, и поэтому должны быть ответственными и не "молоть все, что вздумается". "Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов", - заявил Путин.

По его словам, "таких случаев немало, когда от этой власти откупаются, реально платят деньги, чтобы их не трогали". "И эта ваша власть с удовольствием это "хавает" и не трогает того, кто платит", - сказал президент. Традиционные СМИ, по его мнению, утрачивают влияние: молодежь предпочитает интернет телевизору и черпает информацию в основном из Сети.

Путин еще в прошлом году поручил Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору составить доклад о практике применения закона о неуважении к власти, но до сих пор официальные ведомства не предоставляли таких сведений. Адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Станислав Селезнев в марте представил доклад на основе судебной статистики и констатировал, что из 1,6 млн рублей штрафов, выписанных за этот период гражданам, 1,2 млн рублей приходится на штрафы за высказывания в адрес именно Путина.

Фактически основной задачей закона о неуважении к власти, как и предсказывали эксперты еще до его вступления в силу, стала защита репутации президента России от посягательств в интернете.

Селезнев резюмировал, что ни обещанное вмешательство самого Путина, ни инструкции от МВД, ни указания Кремля не штрафовать за высказывания в адрес главы государства не привели к снижению количества дел за его критику.

В начале сентября прокуратура Пермского края обжаловала "слишком мягкий" приговор по делу об акции с куклой Путина в отношении активистов Александра Эткина, Александра Шабарчина и Данилы Васильева. Эткин был оправдан, Шабарчин получил два года колонии, а Васильев - 1 год условно с испытательным сроком в один год. Прокурор Ольга Попова предположила, что имела место "судебная ошибка, ведь в противном случае нарушается баланс конституционно защищаемых ценностей и искажается сама суть правосудия".

В ходе акции с куклой в ноябре 2018 года к фонарному столбу в центре Перми привязали манекен в тюремной робе с лицом Путина и надписями "Лжец" и "Военный преступник Пыня В.В.". Позже в YouTube появилось видео, как люди в камуфляже и масках ведут человека в маске Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу.