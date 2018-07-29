Перед началом парада командующие Балтийским, Северным, Черноморским флотов и Каспийской флотилии доложили главкому ВМФ Владимира Королеву о готовности частей к торжественной церемонии. Кроме того, по видеосвязи из сирийского Тартуса было доложено о готовности к участью в параде оперативного соединения в Средиземном море.

Парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В торжественном смотре задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего в параде принимают участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тыс. военнослужащих.

С самого утра на Университетской набережной Петербурга начали собираться зрители.

Парадным строем в акватории Невы и в Кронштадте проходят тактические группы боевых кораблей и катеров современных проектов с улучшенными тактико-техническими характеристиками и условиями для личного состава. В том числе, в параде примет участие спущенный на воду в 2018 году малый ракетный корабль "Ураган" и корабль связи "Иван Хурс".

От Благовещенского до Троицкого моста Невы в парадной линии выстраиваются фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", корвет Балтийского флота "Сообразительный", дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров", большой десантный корабль "Минск", малый противолодочный корабль "Казанец".

В начале корабельного фарватера Кронштадтского рейда отшвартованы ракетный крейсер "Маршал Устинов" и атомный подводный крейсер "Орел".

Впервые к участию в параде привлечены артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших в годы Великой Отечественной войны Ленинград, Севастополь и Новороссийск.

Перед парадом ВМФ президент посетил Петропавловскую крепость. Главу государства сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Президенту провели небольшую экскурсию по крепости. Путин также посетил Петропавловский собор.

После прохождения кораблей состоится воздушная часть парада. Над Невой и Кронштадтским фарватером пролетят вертолеты и самолеты морской авиации ВВС аэродромного и палубного базирования.