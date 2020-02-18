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Российский президент Владимир Путин во вторник, 18 февраля, подписал указ об увольнении Владислава Суркова с должности помощника президента. В тексте документа, опубликованном пресс-службой Кремля, говорится, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Vladislavas Surkovas
Vladislavas Surkovas
© Itar-Tass / Scanpix

О том, что Владислав Сурков, курировавший в Кремле в числе прочего украинское направление, покинул госслужбу, еще в январе сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В интервью "Интерфаксу" он уточнил, что помощник Путина решил уйти из-за "смены курса на украинском направлении".

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11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отношения с Украиной теперь будет курировать бывший вице-премьер Дмитрий Козак, занявший должность замглавы администрации президента РФ.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сменил главу своей администрации, уволив с этой должности Андрея Богдана. Его преемником назначен бывший помощник Зеленского Андрей Ермак.

Deutsche Welle
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