О том, что Владислав Сурков, курировавший в Кремле в числе прочего украинское направление, покинул госслужбу, еще в январе сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В интервью "Интерфаксу" он уточнил, что помощник Путина решил уйти из-за "смены курса на украинском направлении".

11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что отношения с Украиной теперь будет курировать бывший вице-премьер Дмитрий Козак, занявший должность замглавы администрации президента РФ.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сменил главу своей администрации, уволив с этой должности Андрея Богдана. Его преемником назначен бывший помощник Зеленского Андрей Ермак.