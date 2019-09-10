Путин уволил из силовых структур России около 30 генералов и полковников

Указ N425 о новых отставках и назначениях Путин подписал в субботу, 7 сентября. Как отмечает "Коммерсант", среди уволенных особое внимание обращают на себя отставки руководителей управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму Сергея Дубровина и Михаила Назарова, а также то обстоятельство, что сразу в нескольких субъектах, в том числе северокавказских республиках, появились новые руководители надзорных ведомств. В частности, вместо уволенных прокуроров Москвы и Дагестана назначены Денис Попов и Алексей Ежов.

По данным дагестанских СМИ, Дубровин сам написал рапорт об увольнении, причем это решение могло быть связано с расследованием уголовных дел в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова. По версии следствия, созданное Арашуковыми организованное преступное сообщество на протяжении ряда лет занималось многомиллиардными хищениями газа в Ставропольском крае. Именно в то время ставропольское региональное следственное управление возглавлял господин Дубровин. Уволен также и первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

Следственное управление СКР в Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Он много лет проработал в правоохранительных органах Москвы и имеет на своем счету целый ряд раскрытых громких преступлений (именно он вел "крабовое дело" - о масштабных махинациях международной преступной группы в сфере добычи биоресурсов). Последняя его должность - заместитель руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда, управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве - генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Его предшественник генерал-майор полиции Юрий Девяткин был уволен после вызвавшего большой резонанс сфабрикованного дела журналиста Ивана Голунова.

Кроме того, освобожден от должности старший помощник председателя Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров. Его уволили по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет. В СК России он занимался защитой прав детей и малообеспеченных семей. "Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры", - рассказал Комиссаров.