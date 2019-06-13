Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции — начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев потребовал их увольнения после прекращения уголовного преследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

6 июня специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали полицейские УВД по ЗАО Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Следствие требовало отправить журналиста в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест. 11 июня глава МВД объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова.

Медуза
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