Ранее глава МВД Владимир Колокольцев потребовал их увольнения после прекращения уголовного преследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
6 июня специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали полицейские УВД по ЗАО Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Следствие требовало отправить журналиста в СИЗО, однако суд назначил ему домашний арест. 11 июня глава МВД объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова.
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