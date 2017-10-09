Как и в предыдущих случаях, Кремль объявил об уходе губернатора Виктора Назарова "по собственному желанию". Врио главы региона стал Александр Бурков из партии "Справедливая Россия", следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

50-летний Бурков - депутат Госдумы (избирался трижды), член фракции "Справедливая Россия", член комитета по ЖКХ, на парламентских выборах в прошлом году возглавлял список от родной Свердловской области. В 1999 году участвовал в выборах свердловского губернатора и вышел во второй тур.

Это уже девятая отставка губернатора за последние две недели. Первым "по собственному желанию" ушел руководитель Самарской области Николай Меркушкин. Последним до омского губернатора Назарова, также по своей воле, как следовало из указа Путина, пост покинул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

За день до этого состоялось еще одно назначение политика от парламентской оппозиции - врио губернатора Орловской области вместо 45-летнего представителя КПРФ Вадима Потомского стал 38-летний московский коммунист Андрей Клычков. Таким образом, компартия сохранила своего второго губернатора (еще один - глава Иркутской области Сергей Левченко).

Эксперты ранее связывали волну губернаторских отставок с подготовкой к президентским выборам в 2018 году. По их мнению, самочувствие избирателей должно улучшиться, если они увидят обновление во власти, даже если оно происходит только на региональном, а не на федеральном уровне. Путин на вопрос об участии в выборах президента до сих пор не отвечал.

Свой губернатор

Теперь у "Справедливой России" снова появился свой губернатор. В 2012-2016 годах губернаторы были у каждой из парламентских партий России.

От ЛДПР в 2012 году губернатором Смоленской области был назначен депутат Алексей Островский. Два региона было у КПРФ: в 2014 году губернатором Орловской области был назначен Потомский, в 2015 году кандидат от КПРФ Левченко неожиданно выиграл выборы в Иркутской области.

Депутат от "Справедливой России" Константин Ильковский был в 2013 году назначен врио губернатора Забайкальского края, но в 2016 году покинул пост по собственному желанию, а на его место была назначена единоросс Наталья Жданова. Таким образом, у этой партии в последнее время не было своего губернатора.

Кто ушел

О том, что Назаров объявил о досрочном прекращении полномочий, не дожидаясь соответствующего указа президента, ранее сообщал местный портал om1.ru. Глава региона сделал это, по информации портала, на аппаратном совещании в правительстве Омской области, проводившемся без участия СМИ.

Подобным образом - до выхода указа Путина - о своей отставке ранее объявили руководители Дагестана Рамазан Абдулатипов и Красноярского края Виктор Толоконский.

Пресс-секретарь Назарова Юлия Соколенко при этом утверждала, что губернатор работает по плану и собирается принимать граждан в приемной президента России в Омске. Еще раньше она называла сообщения о грядущей отставке Назарова "информационными вбросами".

Подобным образом на сообщения СМИ реагировали и в окружении других губернаторов, чьи отставки в сентябре-октябре анонсировали журналисты. А позже появлялись указы с формулировкой "по собственному желанию".

Сам Назаров также говорил, что ничего не знает о планах Кремля отправить его в отставку. "По поводу своей отставки ничего не слышал. Никаких предложений о новой работе пока ни от кого не получал. Комментировать пока нечего", - заявил он РБК 28 сентября.

Назаров был назначен губернатором Омской области в мае 2012 года Дмитрием Медведевым (который тогда был президентом России), сменив на этом посту Леонида Полежаева, возглавлявшего регион на протяжении 20 лет. В 2015 году Назаров был избран на пост главы области, получив более 60% голосов избирателей. Еще раньше работал гендиректором компании "Омскрегионгаз", позже переименованной в "Газпром-Межрегионгаз-Омск".​

Источники "Коммерсанта" прочили на место Назарова председателя совета директоров ОПК "Оборонпром" Сергея Сокола.