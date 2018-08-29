В частности, указом освобождены от должностей начальники томского и сахалинского главков МЧС генерал-майоры Михаил Бегун и Денис Ильинов, а также руководитель мурманского главка ведомства генерал-майор Владимир Гусев.

Глава государства снял с постов замглавы ГУ МВД по Саратовской области Андрея Бойко и заместителя начальника кемеровского главка ведомства Игоря Коршунова, руководителей управлений МВД по Ульяновской и Брянской областям Юрия Варченко и Валентина Кузьмина. Кроме того, были освобождены от должностей заместитель руководителя ГУ МВД по Нижегородской области Григорий Ткаченко и замначальника краснодарского главка ведомства Дмитрий Демин. Все перечисленные чиновники, кроме полковника юстиции Демина, носят звание генерал-майор.

Указом сняты с постов начальники УФСИН по республике Коми, Омской и Волгоградской областям, а также глава кемеровского управления Следственного комитета Сергей Калинкин. Тот же документ предусматривает освобождение от должности главы управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу полковника юстиции Анвара Ахмедзянова.

Тем же указом глава государства назначил 15 полковников и генералов на должности в МВД и СК. Также новые посты в силовых структурах на пятилетний срок получили шесть генералов и один полковник. Назначены новые прокуроры республики Хакасия, Челябинской и Тульской областей (Александр Кондратьев, Виталий Лопин и Роман Прасков соответственно). Генерал-майор полиции Олег Торубаров назначен главой МВД Крыма, полковник полиции Алексей Попов возглавил МВД Удмуртии. Полковник полиции Виталий Зайков стал главой управления по МВД Мурманской области, генерал-майор полиции Андрей Подолян - по Алтайскому краю. Кроме того, полковник внутренней службы Михаил Арсланов возглавил УФСИН по Удмуртии.

Среди уволенных по указу президента от 28 августа оказался замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владлен Аксенов. Он был назначен на эту должность 2 февраля 2017 года.

Кадровые изменения в руководстве МЧС произошли после назначения на должность министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, который сменил на этом посту Владимира Пучкова, руководившего МЧС с мая 2012 года, передает ТАСС.

Ранее указом президента первым замглавы МЧС был назначен Александр Чуприян, занимавший должность замминистра по чрезвычайным ситуациям с 2006 года, статс-секретарем - Алексей Серко, заместителями министра стали Николай Гречушкин и Андрей Гурович. При этом были уволены первый замглавы МЧС Владимир Степанов, статс-секретарь Олег Баженов и заместитель министра Сергей Кададов. Кроме того, исполняющими обязанности заместителей министра были назначены начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России генерал-лейтенант Виктор Яцуценко и директор департамента кадровой политики МЧС генерал-майор внутренней службы Игорь Кобзев.