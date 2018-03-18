При этом на сайте кандидата Путина раздела с программой не было вовсе: там ограничились девизом "Сильный президент — сильная Россия" и заметками об отдельных обещаниях.

Как передает "Интерфакс", Путин голосовал в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151. В этом же здании он голосовал в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах.

Президент прибыл на участок около 9.30 утра по Москве. Так рано на избирательный участок президент еще не приезжал, отмечает агентство. Доступ избирателей на участок во время посещения его главой государства не перекрывался.

После голосования Путин заявил, что его устроит любой процент поддержки избирателей, "который позволит исполнять обязанности президента".

Владимир Путин — кандидат в президенты России. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца. Наряду с ним на эту должность претендуют Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛПДР, Ксения Собчак от партии «Гражданская инициатива», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от «Партии Роста» и Григорий Явлинский от партии «Яблоко», напоминает "Дождь".

Выборы президента России проходят 18 марта. Первыми участки открылись на Чукотке и Камчатке. В 10 селах в этих регионах зафиксировали 100-процентную явку.

В 08:00 мск избирательные участки открылись в Москве. Они закроются в 20:00. Выборы завершатся в Калининграде, участки закроются в 21:00 по московскому времени.