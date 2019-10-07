На ролике видно, как президент срезает гриб и замечает на его шляпке елочную шишку, которую кладет в карман. Следующие кадры демонстрируют, как Путин за рулем внедорожника проехал по тайге. Рядом с ним на пассажирском месте ехал Шойгу. Часть пути они проделали пешком.

Далее министр обороны Шойгу выкапывает куст брусники, а президент советует ему посадить этот куст у себя на даче. Шойгу в ответ засомневался, приживется ли растение в Подмосковье: "Воздух такой надо делать, воду такую надо делать в Москве". "К этому надо стремиться, во всяком случае", - переходя на серьезный тон, заметил глава государства. Во время еще одной остановки Путин и Шойгу устроили пикник у костра.

Президент также поднялся на вершину горы, откуда осмотрел окрестности. "Енисей красиво отсюда смотрится", - заметил он. На кадрах видно, как Путин поднимается на гору, высота которой, по его словам, около двух тысяч метров. "Высоко над облаками. Намного выше облаков. Выше облаков забрались", - произносит президент.

О том, что Путин планирует перед своим днем рождения отправиться в тайгу, рассказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения президент проведет на природе в кругу родных и друзей.

Фотографии с отдыха Путина опубликовал и сайт Кремля. В подводке к снимкам лаконично говорится, что президент перед днем рождения "побывал в Сибири, в тайге", в сопровождении министра обороны.

Пресс-служба впервые за последние годы не стала называть регион, где отдыхал глава государства, но пейзажи напоминают тувинские, отмечает портал "Тайга.инфо". Прежде президент ездил в Хакасию и Туву, при этом его сопровождали, помимо Шойгу, экс-губернатор Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Ранее в большинстве случаев глава государства проводил свой день рождения на работе, а в 2014 году, впервые за 16 лет, проведенные на высших государственных постах, взял выходной и улетел в тайгу. В 2013 году день рождения застал президента РФ в Бали на саммите АТЭС. Когда Путин зашел утром в зал заседаний, президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно взял в руки гитару и стал напевать Happy Birthday to You.

Кроме того, на свой 61-й день рождения Путин получил в подарок граффити в шести европейских столицах. На стенах домов в Берлине, Амстердаме, Париже, Барселоне, Мадриде и Лондоне 7 октября 2013 года были созданы поздравительные рисунки Путину. Называлась эта акция "Миротворец", и в ней подчеркивалась особая миссия президента РФ Путина в урегулировании сирийского конфликта.

В 2017 году в одном из ресторанов Вашингтона пообещали испечь в честь дня рождения президента России пиццу Hot Like Putin ("Острый, как Путин"). В прошлом году россияне отметили день рождения президента акциями протеста с баннерами типа "Долгих лет тюрьмы", "Надоел" и пожеланиями долгих лет жизни "подальше от России".