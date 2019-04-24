Желающие получить российское гражданство подают заявления в уполномоченные территориальные органы МВД РФ, а также предоставляют документы, удостоверяющие личность, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества, документ о наличии гражданства иностранного государства, о заключении (расторжении) брака и свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.
Законопроект,упрощающий получение российских паспортов для "носителей русского языка", в 2017 году подготовили депутаты нижней палаты парламента от "Справедливой России" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Они предложили ввести поправки к закону "О правовом положении иностранных граждан", согласно которым для упрощения процедуры получения российского паспорта или вида на жительство иностранцу, претендующему на российское гражданство, не придется предоставлять документы, подтверждающие, что он отказался от своего прежнего гражданства.
Кроме того, депутаты предложили наделить правительство России правом определять перечень стран, для которых может вводиться особая процедура в случае признания их граждан носителями русского языка. В документе отмечается, что концепцию проекта поддержал министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом предварительного обсуждения инициативы в Кремле или с руководством Госдумы не было.
Еще ранее попытку продвинуть похожий законопроект предприняли думские единороссы, в частности Наталья Поклонская и директор Института стран СНГ Константин Затулин. Законопроект призван позволить получить гражданство по "праву почвы" - факту рождения самого претендента или его прямых родственников на территории России, бывшего СССР или Российской империи. Основным критерием предполагается брать знание русского языка. Проект был одобрен комитетом по делам национальностей.
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