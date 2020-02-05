Путин: у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса, отберут лицензии

"Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз".

При этом российский лидер выразил уверенность, что если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами. "У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет", - сказал он, подчеркнув, что на случаи завышения цен необходимо реагировать соответствующим образом.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала о ситуации на аптечном рынке. "К сожалению, в отдельной аптечной сети мы регистрируем рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, - сообщила она. - Я хотела сказать, что некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. То есть это беспрецедентный рост". Вице-премьер добавила, что на ближайшем заседании оперативного штаба правительства по борьбе с распространением коронавируса в РФ будет заслушан доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о принимаемых мерах. Соответствующие поручения, по ее словам, ФАС даны.

Голикова добавила, что 4 февраля Росздравнадзор открыл "горячую линию" для населения, на которую каждый может обратиться за разъяснением, а также за информацией о завышении цен в аптечной сети. "Ситуация находится у нас под контролем", - заключила она.