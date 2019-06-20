Нередко россиян беспокоят элементарные бытовые вопросы: состояние дорог, свалок, домов, канализации. Причем ими уполномочены заниматься местные органы власти – муниципальные и региональные. Поступающие вопросы сам Путин оценил так:

„Сейчас – это не секрет тоже никакой, никакого секрета не открою – прежде всего уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение. И потом вот эта тема, которая сейчас только что, я услышал, это работа с отходами, с мусором и так далее. Вот эти в основном. ЖКХ“.

Речь на "прямой линии" зашла и о возросшей инфляции и, соответственно, сокращении производства. Сказано и о том, что российское Правительство повысило налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Российский президент объяснил это тем, что нужно строить железные и автодороги, а также проводить электричество.

В определенный момент связь с людьми, задающими вопросы, стала ухудшаться, а техника отметилась странным поведением. Ведущая объяснила, что это "хакерская атака из-за рубежа, которую мы умело отразили".

Когда станем жить лучше? Путин не поверил в зарплату в 10 тысяч рублей

Отвечая на вопрос о том, когда же вырастет зарплата в России и как можно прожить на зарплату в 10 тысяч рублей, президент Путин призвал проверить данные об этих цифрах, так как они не соответствуют минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), - пишет NEWSru.com

Он не поверил жительнице одного из регионов, заявившей о снижении зарплаты до 10 тыс. По словам Путина, эта цифра должна стать предметом разбирательств с властями региона. "Каждый случай выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума - предмет для разбирательств", - сказал Путин.

Еще одно обращение пришло от учительницы из Орла, зарплата которой тоже составляет около 10 тысяч. Затем Путину показали видеообращение от сотрудника МЧС, зарплата которого составляет 16 тысяч. По его словам, приходится работать на двух-трех работах.

Путин потребовал проверить обращения о зарплатах, которые не могут быть меньше суммы МРОТ. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в каждом отдельном случае.

Что касается МЧС, Путин сказал, что у гражданского персонала ведомства низкие зарплаты. Но МЧС выделят несколько траншей, каждый из которых составляет более четырех миллиардов рублей. Это позволит повысить зарплаты до 32 тысяч, заявил глава государства.

По данным президента, средняя номинальная зарплата в России в 2019 году выросла до порядка 44-45 тысяч рублей с 33,2 тысяч в 2017 году.

Он отметил, что в стране существует большая разница в зарплатах по отраслям и регионам.

"Что касается заработных плат, рост есть - и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году было начислено заработной платы в экономике 33,2 тыс., а в этом году уже почти 44 тыс., вот последние данные - 45 тыс. Я сразу хочу оговориться, я хочу, чтобы на меня люди, которые сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат, это естественное дело. Я говорю о средних цифрах. Почему мне приходится пользоваться этими цифрами - потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам", - сказал Путин.

Темпы роста реальной заработной платы по состоянию на май 2019 года составили 2,8%, заявил Путин.

"По реальной заработной плате. В 18-м году темп роста был 8,5%. Сейчас у нас - 2%, в мае посчитали 2,8%", - сказал он, добавив, что, во-первых, в прошлом году рост был "восстановительным". "А во-вторых, все-таки все уровни власти старались выполнить указы 12-го года. И в конце года даже начали начислять, начислять, начислять. Поэтому, кстати говоря, может быть, что-то не выполнено по указам 12-го года, но, если бы их не было, не было бы и такого результата, потому что это заставляет все органы власти работать и добиваться результата", - отметил он.