В играх Ночной хоккейной лиги президент традиционно участвует в сборной в форме под номером одиннадцать. На фотографиях, размещенных на сайте Кремля, видно, что вместе с Путиным в матче приняли участие, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов, бизнесмен Геннадий Тимченко. Многие были без шлемов. Путин играл в шлеме белого цвета.

На сайте Кремля опубликована фотография со счетом матча: "красные" во главе с президентом выигрывали либо выиграли со счетом 7-3. Сколько шайб забил Путин, не уточняется.

Путин играет в хоккей уже несколько лет. Тренировки президента на льду обычно проходят поздно вечером, нередко за полночь, по завершении рабочего дня, напоминает ТАСС.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина с ветеранами отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея. Задачей Лиги стало привлечение взрослых к спорту.