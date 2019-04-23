Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в рамках которого они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Лидеры обсудили "текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества". При этом в пресс-службе не уточнили детали переговоров.

Днем 22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко пока не обсуждали вопрос ухудшения качества поставляемой из России в Беларусь нефти.

"Белнефтехим" сообщил об ухудшении качества поступающей из России нефти 19 апреля. В компании указали, что поступающая смесь Urals содержала высокую концентрацию хлорорганических соединений, что, по мнению белорусской стороны, может привести к нарушению технологических режимов НПЗ.

В Минэнерго России заявили, что проблема ухудшения качества нефти носит технический характер. В нефти превышен норматив по содержанию органических хлоридов, и компания "Транснефть" уже приняла меры для того, чтобы привести этот показатель в норму.

РБК
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