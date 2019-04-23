Лидеры обсудили "текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества". При этом в пресс-службе не уточнили детали переговоров.
Днем 22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко пока не обсуждали вопрос ухудшения качества поставляемой из России в Беларусь нефти.
"Белнефтехим" сообщил об ухудшении качества поступающей из России нефти 19 апреля. В компании указали, что поступающая смесь Urals содержала высокую концентрацию хлорорганических соединений, что, по мнению белорусской стороны, может привести к нарушению технологических режимов НПЗ.
В Минэнерго России заявили, что проблема ухудшения качества нефти носит технический характер. В нефти превышен норматив по содержанию органических хлоридов, и компания "Транснефть" уже приняла меры для того, чтобы привести этот показатель в норму.
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