Президент России Владимир Путин в субботу, 27 июля, совершает глубоководное погружение в Финском заливе у побережья Ленинградской области. Путин вместе с группой водолазов опустился в батискафе на дно Финского залива в районе острова Гогланд, чтобы осмотреть подлодку Щ-308 "Семга", затонувшую во время Второй мировой войны. Глубина погружения составляет 50 м. В программе мероприятия - установка на корпус судна мемориальной доски с именами членов экипажа подлодки и минута молчания в память о них.
Подлодка Щ-308 "Семга" в 1935 году была включена в состав Балтийского флота. В конце октября 1942 года от взрыва немецкой мины погибли 40 членов находившегося на ее борту экипажа.
Путин ранее уже погружался под воду с батискафом - в частности, в 2015 году на более чем 80-метровую глубину вблизи аннексированного Россией украинского полуострова Крым.
Массовые задержания в Москве
Между тем в Москве 27 июля проходит массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Еще до его начала полиция начала проводить массовые задержания. По состоянию на 15.30 мск было задержано более 300 человек.
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