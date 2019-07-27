На фоне протестов с массовыми задержаниями в Москве президент России опустился на дно Финского залива, чтобы осмотреть подлодку, затонувшую в 1942 году.
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 июля, совершает глубоководное погружение в Финском заливе у побережья Ленинградской области. Путин вместе с группой водолазов опустился в батискафе на дно Финского залива в районе острова Гогланд, чтобы осмотреть подлодку Щ-308 "Семга", затонувшую во время Второй мировой войны. Глубина погружения составляет 50 м. В программе мероприятия - установка на корпус судна мемориальной доски с именами членов экипажа подлодки и минута молчания в память о них.

Подлодка Щ-308 "Семга" в 1935 году была включена в состав Балтийского флота. В конце октября 1942 года от взрыва немецкой мины погибли 40 членов находившегося на ее борту экипажа.

Путин ранее уже погружался под воду с батискафом - в частности, в 2015 году на более чем 80-метровую глубину вблизи аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Массовые задержания в Москве

Между тем в Москве 27 июля проходит массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Еще до его начала полиция начала проводить массовые задержания. По состоянию на 15.30 мск было задержано более 300 человек.

Deutsche Welle

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