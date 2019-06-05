Проект "Государево око" позволит президенту России в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает Интерфакс. Это программа для наблюдения за Землей из космоса.
Kosminė kapsulė "Progress"
© Sipa Press/Scanpix

У президента будет полный доступ к "Государеву оку", через программу он сможет узнать, "что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое", — сказал Рогозин журналистам . Эти данные он сможет использовать при контакте с региональными властями.

По мнению Рогозина, доступ к системе должен иметь и кабинет министров.

Проект "Государево око" был заявлен в середине января. Рогозин тогда объяснил, что система будет показывать изменение любых процессов на Земле через космические снимки очень высокого разрешения. Эта система может быть интересна не только государству, но и частным структурам. Например, для мониторинга сельхозугодий.

В "Роскосмосе" говорят, что проект контроля над Землей из космоса находится на начальной стадии.

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