Он подчеркнул, что РФ не выдвигает "воинские контингенты куда-то вдали от наших границ к странам НАТО", а только отвечает на увеличение техники Североатлантического альянса, личного состава, число военных учений вблизи России.

"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости, появляются элементы американской системы противоракетной обороны", — цитирует Путина агентство. Он подчеркнул, что представители НАТО отказываются обсуждать снижение напряженности, в том числе в Балтийском регионе. "Думаю, что это — неконструктивная позиция. Мы надеемся, что она будет изменена", — подытожил президент РФ.

Российский лидер также заявил, что Россия поддерживает предложение Финляндии о повышении уровня безопасности полетов над Балтикой.