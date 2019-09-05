«Иногда это (протесты) приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы», — сказал Путин.
Он отметил, что протестующим нужно действовать «в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами». «Что касается „наши или не наши“, я убежден, что это люди, которые главным образом настроены позитивно, настроены на то, чтобы страна развивалась», — сказал Путин.
Президент также ответил на вопрос, нужно ли помягче относиться к молодым участникам акций протеста, чьим мнением можно манипулировать. Путин ответил: «В рамках закона — ко всем одинаково».
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