Президент России Владимир Путин заявил, что люди имеют право на то, чтобы высказывать свое мнение, в том числе на протестных акциях. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, отвечая на вопрос об участии молодежи в протестах «по субботам». Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Иногда это (протесты) приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы», — сказал Путин.

Он отметил, что протестующим нужно действовать «в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами». «Что касается „наши или не наши“, я убежден, что это люди, которые главным образом настроены позитивно, настроены на то, чтобы страна развивалась», — сказал Путин.

Президент также ответил на вопрос, нужно ли помягче относиться к молодым участникам акций протеста, чьим мнением можно манипулировать. Путин ответил: «В рамках закона — ко всем одинаково».

Медуза
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