Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные военнослужащие смогут участвовать в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами России. Документ опубликован на портале правовой информации.
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«Военнослужащие, являющиемя иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ, — говорится в указе.

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Об участии военных с гражданством России в подобных операциях в указе не сказано.

Иностранцам разрешено служить в российской армии с 2003 года, причем они могут быть зачислены в российские войска только по контракту. Иностранный военный может получить в России звание не выше сержанта или старшины.

В июне Минобороны предлагало обязать всех поступающих на службу по контракту, в том числе и иностранцев, отчитываться о публикациях в интернете за последние три года. Кроме того, ведомство предлагало запретить размещать в интернете фото, видео и другую информацию о себе, по которой можно «раскрыть их ведомственную принадлежность», место нахождения и другие данные.

Телеканал "Дождь"
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