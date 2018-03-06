"Мой дед был поваром. А отец — мастером на заводе. Кстати говоря, именно на вагоностроительном заводе имени Егорова в Ленинграде", — сказал Путин. По его словам, они были довольны своей жизнь и гордились тем, что делают.
Президент России назвал штампом разделение профессий на мужские и женские, сообщает "Интерфакс". "Во-первых, это такой штамп в общественном сознании — есть мужские и женские профессии. Это просто штамп и за этим штампом, как за любым, мало что стоит", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что современные условия производства расширяют возможности, в том числе и для женщин. "Знаете, что самое главное? Чтобы по душе было", — отметил российский лидер.
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