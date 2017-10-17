Указ Путина предусматривает введение дополнительных запретов на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с КНДР. В частности, запрещается приобретение у Северной Кореи меди, никеля, серебра и цинка. При этом сохраняется исключение для проекта по транзиту российского угля по линии ОАО "РЖД" через северокорейский порт Раджин для последующего вывоза в третьи страны, сообщает Newsru.com.

По банковско-финансовой линии государствам — членам ООН предписывается в течение 90 дней со дня принятия резолюции закрыть все представительства своих банков в КНДР. Физическим лицам и организациям запрещается финансирование поддержки ведения торговли с КНДР как по государственным, так и по частным каналам.

B ближайшее время должно быть приостановлено научно-техническое сотрудничество в проектах с участием физлиц и юрлиц из КНДР, за исключением обменов в области медицины. Также увеличивается и список специальностей, по которым запрещено обучение на территории государств — членов ООН северокорейских граждан.

Помимо этого, в соответствии с резолюцией Совбеза ООН Путин одобрил введение дополнительных ограничений на сотрудничество в транспортной сфере. Среди прочего запрещается поставка новых вертолетов и морских судов в КНДР. Одновременно с этим с государственной регистрации должны быть сняты все морские суда, находящиеся в собственности или под контролем КНДР.

Более того, Путин расширил индивидуальные санкции в отношении северокорейских физических и юридических лиц и списки продукции, включая "предметы роскоши", ввоз и вывоз которых в КНДР и из КНДР запрещены.

Также были расширены списки товаров двойного назначения и других предметов, ввоз которых в КНДР запрещен из-за их потенциального использования для ракетно-ядерных программ и других действий, нарушающих северокорейский санкционный режим.

Ранее Владимир Путин называл губительной воинственную риторику вокруг ситуации на Корейском полуострове и призывал наладить прямой диалог между США и КНДР. По его словам, российская сторона не признает ядерный статус КНДР, но не следует поддаваться эмоциям и "не загонять в угол" руководство КНДР. Путин добавил, что решить сложившуюся проблему при помощи только санкций невозможно.

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Пхеньяна. Вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов, определяется лимит на сырую нефть — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.

16 октября, стало известно о том, что заместитель спикера Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун передал спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На днях в Северной Корее вышел новый политический атлас мира, на котором полуостров Крым показан частью России. В МИД КНДР пояснили, что в Северной Корее уважают результаты референдума и считают Крым "неотъемлемой частью РФ".