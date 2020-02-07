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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 75 000 рублей (около тысячи евро) проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии ветеранам Второй мировой войны.
Путин распорядился выплатить по тысяче евро каждому ветерану в странах Балтии
© Itar-Tass / Scanpix

Деньги выплатят в апреле-мае инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Кроме того, вы плата полагается вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участникам войны, сообщает LETA.

По сведениям российского посольства, в Латвии на 1 февраля проживало 1386 ветеранов ВОВ.

Ранее на своей пресс-конференции посол России Евгений Лукьянов рассказал, что в Латвии посольством запланированы масштабные мероприятия празднования 75-летия Победы и помощь ветеранам. По его словам, будет церемония награждения памятной медалью, выпуск юбилейных изданий, объезды и реставрация воинских захоронений, выставки и концерты. Также запланирвоано создание цифровых копий мемориалов — виртуальных моделей 3D с привязкой к конкретной географии. В Доме Москвы пройдет конференция организаций соотечественников.

В прошлом году Россия оказала единовременную материальную помощь 550 ветеранам, а 40 из них получили санаторно-курортное лечение.

rus.DELFI.lv
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