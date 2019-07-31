"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока", - сказали в пресс-службе Кремля. Там добавили, что президент также велел до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

В соответствии с распоряжением Путина Минобороны направило в Красноярский край авиагруппировку для тушения пожаров. В военном ведомстве уточнили, что в ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами.

В настоящее время экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку, передает ТАСС. "Привлекаемые экипажи военно-транспортной авиации ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России", - добавили в министерстве.

Ранее, 30 июля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал принять оперативные меры для тушения пожаров. Однако власти уже проморгали момент. "Крупные пожары упущены - тушить бесполезно, - говорит руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. - Можно только защищать населенные пункты, которым они угрожают. На таких площадях уже ничего не сделать. Это только дождь или снег. Справиться с такими большими площадями нельзя, тушить надо было месяц-полтора назад".

При этом в Greenpeace считают, что власти преуменьшают масштаб бедствия. По оценкам экологов, уже горит около 4 миллионов гектаров леса (3 млн га - по официальным данным).

Лесные пожары действуют в настоящее время на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов.

Во вторник в Красноярский край для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Он провел совещание в краевом главке министерства и принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона.

По данным Чуприяна, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на 3 млн га, и эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии.

В Красноярском крае тушением пожаров занимаются почти 800 человек, отметили в пресс-службе МЧС РФ. "В настоящий момент на территории Красноярского края работают 381 патрульная группа, в составе которых 771 человек и 381 единица техники. К тушению пожаров также привлечен самолет-амфибия Бе-200 МЧС, который уже сбросил на очаги пожара 63 тонны воды", - сказали в ведомстве.

Также для переброски спасателей привлечен вертолет Ми-8 МЧС, который прикрывает четыре села в Эвенкийском муниципальном округе: Богучаны, Куюмба, Мирюга и Оскоба. Там же работает аэромобильная группировка МЧС, состоящая из 46 сотрудников и шести единиц техники. В готовности находятся дополнительные воздушные суда министерства.

Между тем региональные власти до недавнего времени не только не занимались тушением крупных лесных пожаров, но и оправдывали свое бездействие заботой о пожарных и об экологии. Так, губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири. "Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно", - заявил чиновник, выступая 29 июля на молодежном форуме "Бирюса-2019". Он сравнил нынешнюю тяжелую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда - цитата - "никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее".

"Вопрос абсолютно прикладной. Можно сегодня в зону контроля забросить парашютный десант... тысячи человек. При таком уровне задымления и удаленности мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлета туда - более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?" - добавил Усс. Его слова приводило РИА "Новости".

Характерно, что бездействие властей имеет под собой и законодательную базу. В 2014 году был разработан, а с 2015-го вступил в силу приказ Минприроды РФ "Об утверждении правил тушения лесных пожаров". В этом документе впервые был использован термин "зона контроля" (ЗК). Так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить - если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу с пожарами окажутся больше, чем материальный вред, который они могут причинить. Какие именно территории являются "зонами контроля", решают региональные власти.

В Госдуме обсудят причины пожаров

Рабочее совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и в ряде районов Бурятиb состоится в Государственной думе 5 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба фракции "Единая Россия".

"В рамках мероприятия планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе причины ежегодных масштабных лесных пожаров, организацию их тушения, принимаемые органами исполнительной власти субъектов РФ профилактические меры, а также возможную необходимость совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, в ходе совещания будет уделено внимание "проблемам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, восполнения утрачиваемых лесных ресурсов и минимизации естественных природных последствий, а также снижения размеров материального ущерба от такого рода чрезвычайных ситуаций".

Как ожидается, в дискуссии примут участие руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Также приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Счетной палаты и Генеральной прокуратуры РФ.