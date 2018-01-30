Внесение в обнародованный документ 210 российских чиновников и олигархов Путин сравнил с внесением в список всего населения РФ. "За каждым из людей и за каждой из структур (оказавшихся в "кремлевском списке") стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список", - заявил президент.

"В чем смысл таких действий, я не понимаю", - признался он. При этом Путин в шутку отметил, что ему обидно, что его собственной фамилии в американском докладе нет. "Обидно, слушай", - сказал российский лидер. При этом, как утверждает ТАСС, он изобразил кавказский акцент. Очевидно, таким образом президент пытался спародировать известную фразу одного из героев советской комедии "Кавказская пленница".

Президент, давая понять, что "кремлевский список" какой-то несерьезный и недоделанный, обратил внимание на то, что в него "внесли и моего советника, который возглавляет Совет при президенте по правам человека (Михаила Федотова), а значит, всех правозащитников туда внесли вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека?" - задал вопрос Путин. Он отметил, что туда же включена и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. "И в то же время ставят вопрос о возврате к практике усыновления наших детей американцами. Так они хотят этим заниматься или они будут подвергать санкциям всех, кто занимается у нас этой сферой деятельности?" - уточнил президент.

Глава государства заявил, что в России "ждали" появления американского списка. "Мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые скатили бы наше отношение к нулю", - сказал президент.

По словам Путина, американский доклад осложняет отношения РФ и США и наносит вред международным отношениям в целом. При этом он заявил, что Москва не собирается идти на обострение. "Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская, в данном случае", - добавил президент.

Он пообещал "внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике, потому что у США "есть еще какой-то секретный список". "В этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то звездочками. Надо с этим разобраться, как это все будет происходить", - отметил президент.

В то же время он предупредил, что "все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций (со стороны РФ) ожидать невозможно". Также глава государства дал совет россиянам относительно того, как им следует относиться к появлению подобных докладов, напомнив одну из своих любимых поговорок.

"Нам больше всего с вами нужно думать о себе, нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством, нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием, повышением обороноспособности. И тогда придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие, - заявил президент. - Вот самое главное, чем мы должны заниматься, руководствуясь известным правилом - собака лает, а караван идет".

Ранее президент уже использовал эту пословицу в 2006 году, когда высказывался о позиции тех, кто ставил под сомнение членство России в "большой восьмерке". Тогда Путин заявил: "Все, кто говорит об этом, о том, что место, не место - пусть и дальше говорят. Это их работа. Собака лает - караван идет".

Минфин США ранее опубликовал незасекреченную часть обещанного "кремлевского доклада", куда вошли 114 российских политиков, чиновников и руководителей госкомпаний, в том числе все правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также 96 олигархов из списка Forbes.

Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанным Дональдом Трампом в августе прошлого года. Пока в отношении перечисленных людей санкции вводиться не будут, но предполагается, что это может произойти в будущем.