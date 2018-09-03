Высшее руководство страны к памятным акциям не присоединилось. Президент РФ Владимир Путин в минувшие выходные не принимал участия в мероприятиях, посвященных трагическим событиям в Беслане 2004 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит "Интерфакс", таких планов нет в графике президента и в понедельник. Вместо этого Путин встретится с врио главы Амурской области Василием Орловым, чтобы обсудить ситуацию в регионе. Также у главы государства запланирован ряд закрытых встреч и совещаний, "внутренняя рабочая программа".

В самом Беслане в Северной Осетии трехдневная вахта памяти по погибшим в результате захвата террористами местной школы началась 1 сентября. В понедельник учащиеся Беслана во дворе школы N1 выпустили в небо 334 белых воздушных шара, по числу жертв теракта. Как сообщает ТАСС, во дворе школы звучит траурная музыка, люди приходят с цветами, игрушками. В центре спортзала, где террористы захватили заложников, установлен деревянный крест, а по всему периметру лежат цветы.

Утром в школе прошла литургия в память жертв. В 13:05 по Москве раздались два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале. Затем была объявлена минута молчания, во время которой в полной тишине школьники выпустили в небо шары. После этого начался крестный ход от школы до мемориального кладбища "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта.

Вечером в домах Беслана будут накрыты поминальные столы с двумя ритуальными пирогами, а во дворе школы покажут слайды с фотографиями заложников и кадрами происходившего до и после штурма спортзала.

Погибших вспоминают по всей России

О погибших в День памяти жертв терроризма 3 сентября вспоминают в Москве и в других городах страны. На этот день в столице были запланированы 11 мероприятий в десяти местах, где произошли теракты.

Центральном мероприятии стал молчаливый митинг на Солянке у мемориала памяти жертв Беслана, передает "Эхо Москвы". К началу траурной акции у монумента "В память о жертвах трагедии в Беслане" собралось около 100 человек. Площадку перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, где проходила памятная акция, огородили. По погибшим отслужили церковную службу, а затем участники акции выпустили в небо 334 белых шара - по числу погибших в теракте. После этого погибших почтили минутой молчания. Акция завершилась церемонией возложения цветов к монументу жертвам трагедии.

В митинге "Без слова" приняли участие около 300 человек, в том числе представители властей Москвы и Северной Осетии, члены общественных организаций, участники операции по освобождению заложников и жители столицы. К монументу несли детские игрушки и бутылки с водой - как один из символов трагедии, так как во время теракта преступники не давали заложникам пить, сообщает РЕН-ТВ.

Цветы и памятные венки участники акций возложили также на площади перед Театральным центром на Дубровке, где боевики удерживали зрителей и артистов мюзикла "Норд-Ост", на улице Гурьянова на месте взорванного дома, на месте взрыва у станции метро "Рижская", у памятного знака жертвам теракта на аэродроме "Тушино". Памятные акции также прошли в вестибюлях станций метро "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, на месте взорванного дома на Каширском шоссе, на месте взрыва у гостиницы "Националь" на Тверской улице.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в понедельник почтила память жертв трагедии в Беслане, сообщается в аккаунте аппарата детского омбудсмена в Facebook. "Сегодня утром детский омбудсмен совместно с полномочным представителем Республики Северная Осетия-Алания при президенте Российской Федерации Борисом Джанаевым и представителями диаспоры республики возложила цветы к памятникам погибшим защитникам детей в Беслане", - говорится в сообщении. На своей странице в Facebook Кузнецова назвала погибших офицеров героями.

В других городах России тоже проходят памятные мероприятия.