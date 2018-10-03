Президент Владимир Путин считает, что было бы хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее». Об этом он заявил на международном форуме «Российская энергетическая неделя».
«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — сказал президент.
Путин также добавил, что санкции вредны. «Это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», — заметил Путин.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что политика санкций, проводимая США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте и это ошибочный путь. «Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, удивительно», — заметил он. По мнению президента, это типичная ошибка любой империи.
Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России (27)
Президент допустил, что, если бы все желающие ввели...
Путин назвал Скрипаля подонком и сравнил шпионаж с проституцией (29)
Президент России Владимир Путин назвал подонком...
The Bell: правительство России готовит план по отказу от доллара (4)
Правительство разрабатывает проект о дедолларизации...
Миллиарды полковника Захарченко вывели на "короля госзаказа", работавшего с РЖД (2)
Басманный суд Москвы отправил под арест совладельца...
Bellingcat и "Радио Свобода" опубликовали новое фото Анатолия Чепиги (37)
Журналисты нашли портрет Чепиги со звездой "Героя...
TOP новостей
"Безвиз как толчок": литовские туристы поднимают белорусский Гродно (60)
На протяжении столетий территории современных Литвы и...
Штраф за лающих собак в Литве - до 300 евро (17)
С 2019 г. предлагают запретить шум в домах и других...
Накануне начала отопительного сезона: решается вопрос цен (8)
Председатель Государственной комиссии по ценам и...
Пешеходам в Литве запретят говорить по мобильному телефону (17)
Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по...