"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы, которые ведут независимую, а как ни покажется странным, даже госканалы ведут независимую редакционную политику, что они выставляют Украину в невыгодном свете, то я с вами согласен. Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе. Если вы так это трактуете, значит чего-то не хватает в наших программах, они должны всегда это подчеркивать", — сказал Путин, отвечая на вопрос о программах с антиукраинской риторикой на российском телевидении.
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
"Никогда не делаем это специально", — написала она в телеграм-канале.
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